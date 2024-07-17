Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelere Fırın ve Tandır Evi Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelere fırın ve tandır evi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi kazandırıldı.

Halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kösehacılı, Elbaşı, Koçcağız, Ebiç ve Şabanlı mahallelerine fırın yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köprübaşı, Karagöz, Kızılören ve Hasırcı mahalleleri ile Yaylacı, Günesen ve Söbeçimen mahallelerinde ise tandır evini hizmete açtı.

Bu hizmet kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı toplam 2 milyon 946 bin 804 lira harcama yaptı.

Kocasinan Belediyesi 150 işçi aldı

Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek 150 kişi için canlı yayınla ve noter huzurunda kura çekimi yaptı.

Belediyesi Meclis Salonu'nda 8. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekemine Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ve KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe katıldı.

Geçici işçi başvuranların arasından 150 kişi noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın vefatının 436'ncı vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan'ın geniş bir coğrafyaya mimari alanda katkı sağladığını belirti.

Mimar Sinan'ı çeşitli etkinlerle andıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Medeniyetimize, insanlığa böylesine hizmet etmiş ve 98 yaşında vefat eden büyük usta, ömrünün son yıllarına kadar çalışan, Selimiye Cami gibi muazzam bir eseri, ustalık eserini ortaya koyan, insanlığa hizmetten kaçınmayan bir duruş sergilemiş, hepimize örnek olmuş bir değerimiz olmuştur. Halka, insanlığa, tarihe, mimariye ve gönüllere mal olmuştur. Biz de onun izinde, yolunda olmak, onun ufku ve ülküsü doğrultusunda hizmet etmek durumundayız. Rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, mekanı, makamı cennet olsun."