Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İlçelerdeki Üreticilere 11 Milyon 600 Bin Liralık Tohum Desteği Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki üreticilere 2023 yılında 11 milyon 600 bin liralık tohum desteği sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Üretim sizden, destek bizden" projesi kapsamında ilçelerdeki üreticilere 412 ton tohum ve 5 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi sanayi, ticaret ve turizm gibi birçok alanda olduğu gibi üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kent haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Tarımsal üretime destek kapsamda Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da tohum desteklemelerini sürdürerek çiftçilere 100 ton aspir, 300 ton nohut, 6 ton yonca, 6 ton çayır tohumu olmak üzere 412 ton tohum ve 5 bin adet fidan dağıtımı yaptı.

Belediye tarafından 2023 yılında ücretsiz olarak dağıtılan tohumların maliyeti 11 milyon 600 bin lira oldu.