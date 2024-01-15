Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelerde 952 Milyon Liralık Hizmet ve Yatırım Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçelerde geçen yıl 952 milyon 987 bin lira hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçenin taleplerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kilitli parke çalışmaları, oyun parkı ve halı sahalar, sosyal tesisler, sanat yapıları, sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları gibi yatırımları ilçelerle buluşturdu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılında ilçelerde 952 milyon 987 bin lira hizmet ve yatırım gerçekleştirildi.