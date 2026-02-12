Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazanda 2 noktada iftar sofrası kuracak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla yaşamak amacıyla iki noktada iftar sofrası kuracaklarını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Hunat Camisi önü ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde hizmet verecek iftar sofralarıyla her gün yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacaklarını bildirdi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı ramazanın huzur ve bereketini Kayserililerle paylaşmaya devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Ramazan boyunca hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen göstereceklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayını fırsat bilerek her gün hemşehrilerimizle kucaklaşmaya özen göstereceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak iki iftar sofrası kuracağız. Birisi Hunat Camisi yakınında, bir diğeri de Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde. Sadece belediyecilik hizmeti mantığı içerisinde değil, hayırseverlerimizle ve katkı sağlamak isteyen kardeşlerimizle iş birliği halinde 'buyurun dostlar, iftar soframıza' diyeceğiz. Vatandaşlarımız sıcak çorbalarını ve yemeklerini gönül rahatlığıyla yiyecekler."