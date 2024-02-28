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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu Analizleri Hakkında Bilgi Verdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarı'nda 2023 yılında 8 bin 947 içme suyu numunesinde 127 bin 71 parametrenin analizinin yapıldığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarı'nda 2023 yılında 8 bin 947 içme suyu numunesinde 127 bin 71 parametrenin analizinin yapıldığını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, KASKİ'nin akredite laboratuvarları ile hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunu ifade etti.

Kayseri'nin memba kalitesinde içme suyuna sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çeşitli analizlerin yapıldığı KASKİ Su Analizleri Laboratuvarları'nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için önemli çalışmalara imza attık. Bilindiği üzere KASKİ'miz içme suyu ve atık su laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumunun akreditasyon belgesine sahip. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ni de bünyesinde bulunduruyor. İşte bu yüzden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan parametrelerin analizi titizlikle yapılarak içme suyu, insan sağlığına uygunluğu teyit edilerek şebekeye veriyor. Kentimiz bu anlamda çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Su laboratuvarında 2023 yılında 8 bin 947 içme suyu numunesinde 127 bin 71 parametrenin analizi yapıldı."

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Çevre Sağlık Güncel Haberler

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