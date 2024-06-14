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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine ücretsiz olarak açılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını ifade etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, 3 gün boyunca hayvanat bahçesinin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını kaydetti.

Öte yandan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta gençlerle vakit geçirdi.

Parkta gençlerle tanışan ve onlarla sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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