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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete KAYSEM Yönetim Kurulu Başkanı Acar ve üyeler katıldı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafın her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Acar da Büyükkılıç'ın her zaman halkın içinde olduğunu, esnafın arkasında yer aldığını belirterek, yeni dönemde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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