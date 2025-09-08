Kayseri Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, İzmir'de yaşanan menfur saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir ile Hasan Akın ve tüm şehitler için rahmet, yaralı polislere de şifa diledi.

Toplantıda 57 asıl, 25 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste, Büyükşehir Belediyesinin de destek vereceği ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni canlandıracak projeyle ilgili, kuş cenneti çevresindeki yerleşim alanlarındaki çiftçilere su tüketimi daha az olan alternatif tohum desteği sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek ve hazırlanacak ortak işbirliği protokolünü imzalama konusunda yetki verilmesi talebini görüşüldü.

Söz konusu madde, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı toplantının ardından Büyükkılıç, DSİ tarafından Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin su ile beslenmesini sağladıklarını da belirterek, "Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni sahiplenerek önümüzdeki dönemde daha iyi noktaya taşımak adına gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.