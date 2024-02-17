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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kafeteryası Hizmete Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik olarak Emekliler Kafeteryası'nı hizmete açtı. Kütüphanesi, satranç takımları ve TV izleme bölümü gibi imkanları bulunan kafeterya, emeklilere sosyalleşebilecekleri nezih bir ortam sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Emekliler Kafeteryası kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, emekli vatandaşların sosyalleşerek keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkan tanımak amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi'ndeki mini terminal yeri, emekliler için kafeteryaya dönüştürüldü.

Kütüphanesi, satranç takımları, TV izleme bölümü gibi imkanları bulunan kafeterya, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile emekli vatandaşlara sosyalleşebilecekleri nezih bir ortamda hizmet vermeye başladı.

Hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek kafeterya, hizmete başladığı ilk günde emeklileri ağırladı.

Kaynak: AA / Güncel

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