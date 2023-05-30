Kayseri Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da konteyner kent inşa ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 100 konteynerlik yaşam alanının inşaatının sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesine yardım ve destek sağlamaya devam ettiklerini vurgulayarak, Elbistan ilçesine 100 konteynerlik yaşam alanı inşa ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezde depremzedeler için ilk konteyner kenti Kayseri Büyükşehir Belediyesinin AFAD iş birliğiyle hayata geçirdiğini anımsatan Büyükkılıç, Elbistan ilçesinde de ticari yaşamı normal seyrine çeviren Elbistan Kayseri Çarşı'nın ardından bu kez bölgede 100 konteynerlik alan inşa ettiklerini aktardı..

Depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Asrın felaketinin ilk gününden bu zamana kadar deprem bölgesine yaptığımız bütün yardımlar ve destekler depremzede kardeşlerimize helali hoş olsun." ifadelerini kullandı.