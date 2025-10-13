Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de çok sayıda önemli etkinliğe imza atılacağını belirterek meclis üyelerini bilgilendirdi ve etkinliklere davet etti.

Toplantıda 41 asıl, 44 ek olmak üzere toplam 85 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste, Melikgazi ilçesi, Talas Bulvarı üzerinde yer alan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi Hizmet Binası'nın inşasına ve işletilmesine ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile "İş Birliği Protokolü" imzalamak üzere Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi, 8065 ada, 4 parsel numaralı alanda yer alan Palyatif Bakım Merkezi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile ek protokol imzalamak üzere Büyükkılıç veya Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep oy birliğiyle kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı toplantının ardından Büyükkılıç, Avrupa Birliği'nden aldıkları yüzde yüz hibe desteği ile Mobil Dijital Gençlik Merkezi'ni de hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem merkezimizde hem taşramızda sevgili gençlerimizin bilimle buluşması adına çalışmalarımızı yapacağımızı, gerek yapay zeka, gerek kodlama ya da başka alanlarla ilgili gençlerimizi yüreklendirecek, yönlendirecek çalışmaya imza atacağımızı, 100 milyon TL'lik böyle güzel bir çalışmayı şehrimize kazandırdığımızı paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.