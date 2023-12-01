Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dünya Engelliler Günü'nü Kutluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplumsal konulara yönelik proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel vatandaşlara özgü kutlama programı gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplumsal konulara yönelik proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel vatandaşlara özgü kutlama programı gerçekleştirilecek.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özel çocuklarla buluşacak.

Hem Dünya Engelliler Günü hem de Rehabilitasyon Merkezi'nin 2'nci yıl dönümü kutlaması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Farkındalık ve Sevgide Engel Tanımıyoruz' sloganı ile gerçekleşecek programda öğrenciler, koro, gösteri, halk oyunları gibi performanslarla sahne alacak. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama yapılacak programda, diğer taraftan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2'nci kuruluş yıl dönümü kutlaması da gerçekleştirilecek.

Büyükkılıç'tan vatandaşlara davet

Özel bireylerin özel günlerinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek programa Kayserili vatandaşları davet eden Başkan Büyükkılıç, "Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'mız ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliğinde özel vatandaşlarımıza, çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz bu özel günün etkinliğinde tüm Kayserili hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmak adına programımıza davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin en büyük ve donanımlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'mizin 2'nci kuruluş yıl dönümünü de kutlayacağız. Bu önemli günde tüm Kayserili vatandaşlarımızı programımıza bekliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ