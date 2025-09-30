Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Projesi 2025-2026 Eğitim Yılına Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi olan ailelere yönelik destek projesini 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürecek. Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin 396 aileye 25 milyon 982 bin TL destek verildi. Yeni dönem başvuruları 1 Ekim'de başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın hayata geçirdiği projelerle, gençlerin hayatı kolaylaştırılmaya çalışılıyor.

Proje kapsamında bu zamana kadar 5 bin 396 aileye 25 milyon 982 bin TL destek verilirken, yeni dönem başvuruları 1 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.kayseri.bel.tr üzerinden yapılacak.

Başvuruda bulunacak ailelerin T.C. vatandaşı olması, Kayseri il sınırlarında ikamet etmesi, ailede örgün öğretimde okuyan ön lisans veya lisans öğrencisinin bulunması, öğrencinin devlet üniversitesinde ya da vakıf üniversitesinde tam burslu okuyor olması, öğrencinin dönem kaybı bulunmadan normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi, haneye giren toplam gelirin kişi başı 7 bin 368 TL'nin altında ya da toplamda 44 bin 208 TL'yi geçmemesi gibi şartları sağlaması gerekiyor.

