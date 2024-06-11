Kayseri Büyükşehir Belediyesi Depreme Yönelik Çalışmalara Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde yürütülen depreme yönelik faaliyetler kapsamında mikrobölgeleme çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde çalışma yapan Deprem Araştırma Sondaj ekibini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, araştırmacılardan bilgi aldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri için önemli bir çalışmaya tanıklık ettiklerini belirtti

Çalışmanın önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Afet İşleri Daire Başkanlığımız şehrimizdeki dirençli şehirler mantığı yaklaşımıyla afet dönemlerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İlla bir afetin olması beklenemez. Kul bazında önlem alma, gerekli çalışmaları yapma amacıyla şehrimizin bizi seven, güvenen insanlarına layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikrobölgeleme örneklerini inceleyen Büyükkılıç, çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü dile getirdi.

Büyükkılıç, mikrobölgeleme verilerinin raporlanacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Çalışmada, 2 milyon metrekare alan, 375 m×375 m'lik karelajlar ile karelere bölündü. Melikgazi ve Kocasinan'da toplam 1590 nokta tespit edildi. Bu 1590 noktanın yaklaşık 200'ünde çalışma tamamlandı. Zemin cinsine göre 10, 20 ve 30 metrelik derinlikte sondajlar yapılıyor. Eş zamanlı olarak jeofizik yapılırken, çalışmanın 3 ayda tamamlanması bekleniyor. Melikgazi ve Kocasinan bölgesinde başlayan 1'inci ve 2'nci etap çalışmaları, 3'üncü etap Talas, 4'üncü etap Hacılar ve 5'inci etap Ağırnas-Gesi bölgesinde olmak üzere toplam 5 etapta tamamlanacak.