Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatili etkinlikleri düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen etkinlikler ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kütüphane görevlisi Özben Topçu, yarıyıl tatilinin dolu dolu geçtiğini bildirdi.

7 yaşındaki Yüsra Neşe Ay ise çocuk kütüphanesini çok sevdiğini kaydetti.

Her gün kütüphaneye geldiğini söyleyen Ay, "Burayı çok seviyorum. Tatilde buradayım. Bugün kardeşlerimle geldim. Biraz eğlenelim diye. İnşallah her gün buraya gelirim." ifadelerini kullandı.