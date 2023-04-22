Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'çocuk şenliği' düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "çocuk şenliği" düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "çocuk şenliği" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından düzenlenecek etkinlikte çocuklar, şişme oyun alanları, masa oyunları, birbirinden farklı sportif oyun alanları, sahne gösterileri ve eğlence aktiviteleriyle zaman geçirecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek şenlik, 23 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Talas paraşüt iniş alanında gerçekleştirilecek.