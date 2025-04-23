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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Tohum Dağıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Tohum Dağıtıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek' projesi kapsamında çiftçilere nohut ve mercimek tohumu dağıtacaklarını açıkladı. Dağıtım yarın düzenlenecek törende yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına üreticilere tohum dağıtacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek" projesi kapsamında 2025 yılında tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla çiftçilere nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirileceklerini belirtti.

Yarın Kadir Has Kongre Merkezi yanındaki otoparkta düzenlenecek törenle tohum dağıtımı yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

İlçelerdeki çiftçilere 11 milyon 500 bin liralık nohut ve mercimek tohumu dağıtılacağını kaydeden Büyükkılıç, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir yıl diledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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