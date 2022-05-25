Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri yaklaşık 19 bin kişi gezdi - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı ve Milli Mücadele müzelerini son bir haftada yaklaşık 19 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren müzelerin Müzeler Haftası dolayısıyla ücretsiz ziyaret edildiğini bildirdi.

Müzeler Haftası kapsamında, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni 9 bin 872, Milli Mücadele Müzesi'ni 8 bin 966 kişinin ziyaret ettiğini belirten Büyükkılıç, "6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, yerli ve yabancı turistler ile turist kafileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri kapsamında öğrenci grupları gezdi." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, belediyeye bağlı müzelerin, pazartesi dışında her gün açık olduğunu kaydetti.