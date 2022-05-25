Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri yaklaşık 19 bin kişi gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri yaklaşık 19 bin kişi gezdi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri yaklaşık 19 bin kişi gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı ve Milli Mücadele müzelerini son bir haftada yaklaşık 19 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı ve Milli Mücadele müzelerini son bir haftada yaklaşık 19 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren müzelerin Müzeler Haftası dolayısıyla ücretsiz ziyaret edildiğini bildirdi.

Müzeler Haftası kapsamında, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni 9 bin 872, Milli Mücadele Müzesi'ni 8 bin 966 kişinin ziyaret ettiğini belirten Büyükkılıç, "6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, yerli ve yabancı turistler ile turist kafileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri kapsamında öğrenci grupları gezdi." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, belediyeye bağlı müzelerin, pazartesi dışında her gün açık olduğunu kaydetti.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Selçuklu, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title