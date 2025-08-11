Kayseri Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunan Büyükkılıç, ülkenin kültürel mirasının korunmasında önderlik yapan, mimarlık ve restorasyon alanında önemli izler bırakan ve bir süre önce vefat eden ÇEKÜL Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e de Allah'tan rahmet diledi.

Toplantıda 64 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 104 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste, Kayseri'de ikamet eden ve 2025 yılında doğum yapan annelere, Anne Ulaşım Destek Kartı Projesi kapsamında ulaşım desteği verilmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu da meclis üyelerince görüşüldü.

Söz konusu rapor, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı toplantının ardından Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.