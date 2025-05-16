Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afet Eğitimi Vermeye Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için topluma hizmet eden personellere eğitim verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplumun her kesiminin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığınca afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için topluma hizmet eden bina görevlileri, hizmet sektörü çalışanları ve muhtarlara eğitim verilecek.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili bilgi ve içeriklere www.kayseri.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.