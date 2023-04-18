Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'daki konteyner basın sitesini tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, yerel basın mensuplarının görevlerini yapabilmeleri için deprem bölgesi Adıyaman'da yaptırdığı konteyner basın sitesi tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Depremden etkilenen Adıyaman'da, medya ve basın faaliyetlerinin de aksaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği koordinesinde yapımını üstlendiği basın sitesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Bu doğrultuda inşaat faaliyetlerini yürüten belediye, bir haftalık süreçte 20 konteynerden oluşan Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'ni altyapısıyla birlikte tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremden etkilenen diğer illerde de ihtiyaç neredeyse orada olduklarını ifade etti.

Desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Adıyaman ilimizde de halkı bilgilendirme görevini yürüten yerel basın mensuplarımızın faaliyetlerini yürüteceği mekanlara ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen kollarımızı sıvadık. Şükürler olsun, yine kısa sürede Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'ni tamamladık. Adıyaman'ımıza da ülkemize de hayırlı olsun. Rabbim hep güzel haberler yapmalarını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Büyükkılıç'a teşekkür etti.