Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A-Kayseri Projesi ile Yapay Zeka Destekli Şehir Yönetimine Geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A-Kayseri projesiyle şehir yönetiminde yapay zeka kullanarak kentsel altyapının anlık izlenmesini sağlıyor. Yerli teknoloji ile geliştirilen sistem, yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zeka algoritmaları ile bozulmaları otomatik olarak tespit ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "A-Kayseri" projesiyle kent yönetimini yapay zeka destekli karar alma süreçleriyle dijital bir modele taşıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, A-Kayseri projesi yol, kaldırım, menhol ve totem gibi kentsel altyapı unsurlarının sahadan anlık olarak izlenmesini ve analizini mümkün kılan, tamamen yerli teknolojiyle geliştirilen bir sistem olarak öne çıkıyor.

Araçlara entegre edilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve ileri düzey yapay zeka algoritmalarıyla donatılan sistem, şehir genelinde sürekli tarama yaparak bozulmaları otomatik olarak tespit ediyor, konum bilgisiyle ilgili birimlere iletiyor.

Bu sayede Kayseri, kentsel altyapısını canlı dijital harita üzerinden anlık olarak takip edebilen ilk büyükşehirlerden biri oldu. Geliştirilen platform, sadece bugünün değil, geleceğin şehir yönetim anlayışına da örnek teşkil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürü Eda Murat, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehir yönetiminde teknolojiyi insan odaklı bir bakış açısıyla buluşturan yeni projemiz A-Kayseri'yi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

