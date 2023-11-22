Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentin yeşil dokusunu muhafaza etmeye ve arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri aracılığı ile yarım milyonu aşkın ağaç ve çalı türü bitkileri kente kazandırırken, yapılan çalışmaların toplam maliyeti ise 76 milyon 383 bin 500 lirayı buldu. Bu süreçte bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için de 15 milyon 563 bin 844 liralık sulama tesisatı kuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 549 bin 735 fidan dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentin yeşil dokusunu muhafaza etmeye ve arttırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri aracılığı ile yarım milyonu aşkın ağaç ve çalı türü bitkileri kente kazandırırken, yapılan çalışmaların toplam maliyeti ise 76 milyon 383 bin 500 lirayı buldu.

Bu süreçte bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için de 15 milyon 563 bin 844 liralık sulama tesisatı kuruldu.