Kayseri Büyükşehir Belediyesi 40 Sondaj Kuyusu Açacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha fazla içme suyu temin etmek için 40 sondaj kuyusu açılacağını duyurdu. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, maliyeti 18 milyon 660 bin lira olan ve 12'sinin imalatı tamamlanan toplam 40 içme suyu sondaj kuyusu açılacağı belirtildi. Bu sayede nüfus artışına bağlı olarak belirlenen bölgelerde daha fazla içme suyu temini sağlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha fazla içme suyu temin etmek için 40 sondaj kuyusu açılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü kent genelinde daha güçlü içme suyu iletimi için maliyeti 18 milyon 660 bin lira olan ve 12'sinin imalatı tamamlanan toplam 40 içme suyu sondaj kuyusu açacak.

Bu kapsamda nüfus artışına bağlı olarak belirlenen bölgelerde hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su tespiti yapılan mevkilerde sondaj kuyusu açılarak, daha fazla içme suyu temini sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililere memba kalitesinde içme suyu iletimi sağlamak için yeni nesil malzemeler kullanıldığını bildirdi.

KASKİ'nin temiz ve sağlıklı içme suyunun vatandaşlara kesintisiz şekilde ulaştırılması için önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Büyükkılıç, "Küresel iklim krizi, mevcut su kaynaklarının debisinin azalması ve hızlı nüfus artışı gibi faktörlerden dolayı içme suyuna olan talep her geçen gün artıyor. Halkımızın en temel ihtiyacı olan temiz suya erişiminin sıkıntıya uğramaması için kent genelinde alternatif su kaynaklarına yönelerek yeni projelere yoğunlaşıyoruz. Bu kapsamda merkezde 13, ilçelerimizde ise 27 olmak üzere toplam 40 yeni içme suyu sondaj kuyusunu hizmete almayı planlıyoruz. Söz konusu kuyulardan 12'sinin imalatı tamamlandı. Kalan 28 sondaj kuyusunun da çalışmaları son sürat devam ediyor." ifadesini kullandı.