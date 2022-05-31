Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, "sıcak çorba" hizmetinin 2 yılda 146 bin 810 öğrenciye ulaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerden faydalanan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında 48 bin 200, bu yıl ise 98 bin 610 öğrenciye çorba ikramında bulunuldu.

Öğrencilere her fırsatta destek olmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz çamaşır yıkama merkezi projesini de hayata geçirmişti.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla açılan kütüphanelerde de öğrenciler kitapla buluşturuluyor.