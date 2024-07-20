Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim Merkezi'nde "Yaz Bilim Kampı" programına katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 dönem şeklinde planlanan Yaz Bilim Kampı'nda, 1'inci dönem 9-12 Temmuz, 2'nci dönem 16-19 Temmuz'da gerçekleşti.

Kayseri Bilim Merkezi'nin Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Çok önemli merkezimiz. Buranın kıymetini bilmek, önemsemek, ilgi duymak ve öğrenmek lazım." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 10 farklı atölyede 200 öğrencinin faydalandığı kampta, çocuklara katılım belgelerini dağıtarak tebrik etti.

Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı'nda, 3'üncü dönem 23-26 Temmuz, 4'üncü dönem ise 30 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.