Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Kavşağı Düzenlemesini İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı'ndaki üniversite kavşağında tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kent genelinde gerekli görülen kavşaklardaki düzenleme çalışmalarını sürüyor.

Büyükkılıç, çalışmaların tamamlandığı üniversite kavşağında düzenlemeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Esenli, huzurlu ve güvenli bir şekilde bu düzenlemeyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak." ifadesini kullandı.