Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sel Felaketini Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Büyükkılıç, sel felaketinin yaralarını saracaklarını belirterek, zararların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşırı yağışlar sonrası Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş ile müdürler katıldı.

Büyükkılıç, sel felaketinin yaralarını saracaklarını belirterek, zararların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son günlerde de malumunuz Güllüce'de olan sel felaketi nedeniyle bir acımız oldu, canımız yandı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı temenni ediyoruz. Amacımız yaraları sarmak. O manada da kurum ve kuruluşlarımız yaraları sarma yönünde şu anda gece demeden gündüz demeden çalışıyor ve en kısa zamanda oradaki sıkıntıları giderecek. İlgili kurumların da yaptığı tespitler doğrultusunda hasar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi yönünde de gerekli çalışmalar yapılacak. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Başkan Metin ise yaptığı konuşmada, havanın yağışlı olduğunu gördükleri için söz konusu sel felaketinin yaşandığı saatler içerisinde ekipleri hazır tuttuklarını ifade ederek, meydana gelen sel felaketinde Bünyan Belediyesi ekiplerinin 20 dakikada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise 40 dakika içerisinde sel bölgesine intikal ettiklerini, kapanan yolları açmaya koyulduğunu ve sele müdahale ettiklerini vurguladı.

Yaraların birlik, beraberlik içerisinde sarılacağını aktaran Metin, "Dün hemen bütün ekiplerimiz orada çalışmalara başladı. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu acıları bizlere göstermesin inşallah." ifadelerini kulandı.

Toplantıda, sel felaketinden etkilenen Güllüce Mahallesi başta olmak üzere Bünyan ilçesinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç kayseri Bünyan Çevre Acil Durum Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler...
title