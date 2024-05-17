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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve beraberindekilerle Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya gelindi ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı, Pınarbaşı'na yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kombi sözü verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve beraberindekilerle Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile Pınarbaşı ilçesine ziyarette bulundu.

Cumhur İttifakı'nın üyeleri, Kızılhan ve Gümüşgün mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pınarbaşı Karslı Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Büyükkılıç, ilçe sakinlerine çiçek dağıttı.

Büyükkılıç, ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla da bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, muhtarlar istek ve taleplerini iletti.

Büyükkılıç, 386 personel ile Pınarbaşı'nın her köşesinde hizmet ve yatırım yaptıklarını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Pınarbaşı'nda olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Özdemir, yenilenmiş, daha dinamik kadrolarla ilçeye daha iyi hizmet vermek istediklerini belirtti.

Milletvekili Baki Ersoy da Büyükşehir'in işinde tecrübeli ve başarılı olduğunu kaydetti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini belirterek, "Pınarbaşı'nın hak ettiği hizmeti alabilmesi önceliğimizdir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere milletvekillerimiz bunun sözünü vermektedir. Pınarbaşı hizmetin en hızlısını hak etmektedir, en güzelini hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, program sonunda Kayserigaz'ın Pınarbaşı ve Sarız'da çalışmalarının devam ettiğini belirterek, tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara kombi sözü verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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