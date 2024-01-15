Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Otogar Esnafını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otogarı'nda bulunan esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, otogardaki esnafı ve Terminal Taksi'yi ziyaret eden Büyükkılıç, şoförlerle buluştu.

Esnafla sohbet eden Büyükkılıç, taksici esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, yeni yapılacak terminal için hazırlıklarını yaptıklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elbette her işletmede problemler oluşuyor, onları giderme yönünde ilgili kararları verdik, talimatların yerine gelmesini takip edip, insanların daha huzurlu, daha konforlu şekilde hizmet almalarını sağlama yönünde irade göstereceğiz. Bütün bunların yanında bol camlı, bol ışık alması mantığı içerisinde yapılmış, buna bağlı olarak ısınma yönünden sıkıntıları da göz önüne alarak, hem tramvay hattı hem de çevre yol açısından daha uygun olan bir anlayış içerisinde projemizi günün koşullarına uyarlayıp, yeni yerinde hayata geçirme yönünde gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Onu da birkaç ay içerisinde kamuoyu ile paylaşıp, ihalesini yaparak, hayata geçireceğimizi ifade ediyorum. Yeni yapılacak terminalin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."