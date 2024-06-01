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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Büyükkılıç, eğitim ve gençlik projeleriyle öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

??? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte eğitim ve gençlik projeleriyle her zaman öğrencilerin yanında olduklarını bildirdi.

Bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet ettiklerini, keyifli vakit geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, "KAYMEK tarafından verilen eğitimlere katılan azimli ve çalışkan kardeşlerimizle bir araya geldik. Hepsine başarılar diliyorum. Belediye olarak öğrenci dostu hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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