Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Gençlere Önemli Mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Gençlere Önemli Mesaj
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Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. 'Genç Dostu Belediye' ödülünü de anarak, gençlerin gelişimine yönelik projelerin önemine dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, geleceği gençlerle birlikte şekillendirdiklerini ve her yatırımlarında gençleri merkez aldıklarını ifade etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, bir milletin yeniden dirilişinin, istiklal ve istikbal yolculuğunun ilk adımıdır. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Çünkü gençlik, bir ülkenin umudu, geleceği ve en büyük güvencesidir. Türk istiklali ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimize yönelik her adımda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız 'Genç Dostu Belediye' ödülü, bu alandaki duyarlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesidir. Gençlerimizin sadece bugünü değil, yarınları için de planlar yapıyor, onların gelişimini destekleyen projeler üretiyoruz."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın da yayımladıkları mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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