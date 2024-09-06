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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu sünnet şölenine katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı. Şölene, çocuklar, aileleri, siyasi parti temsilcileri ve hayırseverler de katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplu Sünnet Şöleni'ne, Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, siyasi parti temsilcileri, Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, hayırseverler, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Büyükkılıç, çocukları sevindirmenin ve onların gönlünde taht kurmanın önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ise müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Bugün 528 yıllık Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi hayır şartı gereğince çocuklarımızın sünnet programını gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, çocuklara hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Valiliği kayseri Sünnet

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