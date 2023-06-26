Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, bayramların ruhunda kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, bayramların ruhunda kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Ziyaret ve tatil amaçlı yollara çıkan tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Büyükkılıç, tüm kurumların, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri aldığını belirtti.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere herkesin bayramını tebrik eden Büyükkılıç, "Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah'tan diliyorum. Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yayımladıkları mesaj ile vatandaşların bayramını kutladı.