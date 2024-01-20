Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece gündüz ibadet aşkıyla çalışacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 4,5 yılda vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım konuları ile kentsel yenileme ve ilçelerde çeşitli projeleri Kayserililere kazandırdıklarını ifade etti.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Kısakürek'in deyimiyle adeta bir terazinin kefesindeki pirinç tanesi misali 'ben olmazsam olmaz' mantığı anlayışı içerisinde çalışacağız. Önce devletin bekasını sağlayacak anlayışı, siyasi parti farkı gözetmeden hem sağlamak hem hakim kılmak hem de anlatmak görevimizdir. Daha sonraki süreçte bizi buraya seçen insanlar bizden hizmet bekliyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, ibadet aşkıyla insanlara hizmet etmeyi olmazsa olmaz kabul ederek el ele, gönül gönüle, alt yapı kuruluşlarımız, şirketlerimiz, belediyelerimizle Kayseri'mizi hep beraber daha güzel noktaya taşıyacağız. Kimseyi geride bırakmak gibi anlayışımız olmayacak."

Samimiyetlerinden zerre kadar şüphe ettirecek davranışa fırsat vermeyeceklerini anlatan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın varlığını Kayseri'de ve Türkiye'de hissettirecek şekilde el ele vererek çalışacaklarını aktardı.