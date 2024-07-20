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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2023-2024 Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ilk defa düzenlenen 2023-2024 Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Büyükkılıç, "Şehrimiz için önemli ve anlamlı bir çalışma. Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencisi kardeşlerimiz ve kıymetli aileleri her birinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şehrimizin olumlu anılması adına böyle bir çalışmada yer almaktan bizler de onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 5 üniversitesi içerisinden araştırma üniversitesi olan ERÜ'nün yerinin ayrı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, her zaman daha ileriye doğru, başarıya dönük gayretler göstereceklerini ifade ederek, üniversite, OSB iş birliği ve araştırma açısından bu çalışmalara destek verilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Altun da lisansüstü eğitimin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Yüksek lisans ve doktora farklı bir gururdur. Herkese nasip olmuyor. Bu yüzden kıymetini bilin. Lütfen AR-GE süreçlerinde var olmaya devam edelim. Üniversitelerimizin sizin gibi araştırmacılara ihtiyacı var. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun."

Başkan Palancıoğlu ise konuşmasında ERÜ'nün yaptığı çalışmalarla her zaman kendilerini gururlandırdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Altun tarafından Büyükkılıç'a mezuniyet atkısı takdim edilirken, Büyükkılıç da öğrencilere mezuniyet atkılarını taktı.

Kaynak: AA / Güncel

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