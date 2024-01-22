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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Büyükkılıç, doktorların eczane ihtiyacını karşılamak için gerekli talimatları iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Döndü- Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşların talepleri konusunda ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Büyükkılıç, "Tabi ki yaptığımız ziyaretlerde amacımız vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek. Burada da doktorlarımızın bizlere söylediği eczane ihtiyacını karşılamak üzere ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatlarımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Şükrü Karaca Kayseri Eczane Sağlık Politika Güncel Haberler

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