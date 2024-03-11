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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada Kayseri'nin gelişimini ve hizmetlerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" kaygısıyla vatandaşa layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserimiz büyüdü, gelişti, güzelleşti. Kocasinan'ımız ayrıca yüz akımız olan konum ve durumlara erişti. Kardeşlerimiz, değerli başkanımız Ahmet kardeşimizin projeleriyle buluşmaya devam ediyor. Kayserimizle gurur duyuyoruz. Kayserimizle övünüyoruz. Kayseri'mizi daha da yaşanabilir bir konuma getirmeye çalışıyoruz. El ele gönül gönüle hizmetlerimizi sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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