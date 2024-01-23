Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KAYMEK'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'i ziyaret eden Büyükkılıç, kursiyerlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, öğrencilerin akıllı tahta talebine de olumlu yanıt verdi.

Büyükılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.