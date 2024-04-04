Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Gecesi Mesajı Yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu özel gecenin, tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Kadir Gecesi'nin günahlardan arınma ve manevi hazineyi keşfedebilmeye vesile olmasını dileyen Büyükkılıç, "Bu mübarek ve müstesna gecede Cenab-ı Allah'tan, başta ülkemiz ve şehrimiz olmak üzere tüm Müslümanlara sağlık, huzur ve barış diliyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir ve huzurlu bir dünyamız olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman coğrafyaların Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Tekrarına ulaşmayı da temenni ediyor, Kadir Gecemiz mübarek ve bereketli olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da birer mesaj yayımlayarak Kadir Gecesi'ni kutladı.