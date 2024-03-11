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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın, milli birliğin ve beraberliğin adeta bir belgesi olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın, milli birliğin ve beraberliğin adeta bir belgesi olduğunu belirtti.

Milli marşın, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ile harmanlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları aktardı:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu güzide eseri yazarken yalnızca savaş meydanlarında yaşananları değil, milletin içinde bulunduğu ruh halini de satırlara yansıtmıştır. O dönemde yaşanan zorluklara motivasyon kaynağı olan İstiklal Marşımız, bugün de Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun bir ifadesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet, saygı ve özlemle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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