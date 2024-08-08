Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarihi binayı restore ederek gençlerin eğitimine tahsis etti.

Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada eğitim gören gençlerle sohbet etti.

Tecrübe ve bilgilerini paylaşan Büyükkılıç, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulundu.

Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Öğrenciler de eğitim alanında yaptığı hizmet ve tesislerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.