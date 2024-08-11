Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Ali Dağı'nda Yürüyüş Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen etkinlikte gençlerle Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan yürüyüşe Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.

Büyükkılıç, "Erciyes Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde eşim Necmiye Hanım ile birlikte AK Parti Gençlik Kolları'mızdaki gençlerimizle Ali Dağı'nda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gençlerimiz sayesinde güne bol oksijenli ve enerjik başladık." ifadelerini kullandı.