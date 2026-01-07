Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükkılıç, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını tercih eden Büyükkılıç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" isimli karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesini seçen Büyükkılıç, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy verdi.

Büyükkılıç, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını tercih etti.

Başkan Büyükkılıç, fotoğrafların her birinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylama projesini çok önemli bulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Aslında her bir fotoğraf gerçekten anlamlı ve önemli. Güvenilirliğiyle, ciddiyetiyle, her zaman vakur duruşuyla kurum olarak Anadolu Ajansı ülkemizin gururu. Yaptığı her faaliyetle ilgili de her zaman yanında yer alacağımızı, onu önemsediğimizi ve önemsemeye de devam edeceğimizi buradan ifade ediyorum. Değerli Anadolu Ajansımızın Genel Müdürü'nün şahsında tüm ekibini kutluyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.