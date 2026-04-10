Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı'nda öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı'nda bulunan öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgedeki vatandaş, öğrenci ve esnaflarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, daha yaşanabilir bir şehir için el ele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Esnaf, öğrenci ve vatandaşlar da Büyükkılıç'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.