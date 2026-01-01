Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, karla mücadele çalışmalarına ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Büyükkılıç, ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kayseri'de her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptıklarını belirtti.

Çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Fakat bugün haber sitelerinde ve sosyal medyada, yapılan çalışmaları adeta görmezden gelerek kendi cenahlarından 3-5 beğeni almak için aslı astarı olmayan açıklamalar yapıldı. Sahada gece gündüz emek veren değerli kardeşlerimizin emeklerine saygısızlık yapılması bizleri derinden üzüyor. El vicdan diyorum. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışına rağmen ekiplerimiz sahada hem makine gücüyle hem de insan emeğiyle büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından önce hazırlıklarımızı tamamladık, koordinasyonu sağladık. Sabahtan bu yana da yürüttüğümüz tüm çalışmaları, şeffaflık gereği sosyal medya hesaplarımızdan anlık olarak paylaşıyoruz. Görmek isteyene hizmet de ortada, emek de. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve sabırla, anlayışla bizlere destek olan kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."