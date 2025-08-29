Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nda İncelemede Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sultan Sazlığı'nın, göz alıcı doğası ve barındırdığı 301 kuş türüyle Türkiye'nin en özel sulak alanlarından biri olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yaptığı ifade edilen açıklamada, kentin en önemli doğal miraslarından biri olan sazlığın, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla doğaseverler için cazip bir destinasyon haline getirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Ovaçiftlik Mahallesi'nde yer alan Sultan Sazlığı'nı daha canlı hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile görüşmeleri sonucu sazlığa can suyu temini sürecini erkene çektiklerini kaydeden Büyükkılıç, kuşların ve doğal yaşamın zarar görmemesi için gerekli adımları attıklarını dile getirdi.