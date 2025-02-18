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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kapalı Çarşı Esnafı ile Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kapalı Çarşı Esnafı ile Buluştu
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı'da esnaflarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çarşıda faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Esnafa hayırlı ve bereketli işler dileyen Büyükkılıç, "Sabır ve emekle büyüyen dükkanlarda, Kayseri'mize değer katan hemşehrilerimle sohbet ettik. Her bir dükkan, bir hayalin ve emeğin simgesidir." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ile Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Raşit Benk de eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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