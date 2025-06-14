Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Yengesi Toprağa Verildi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 88 yaşında hayatını kaybeden yengesi Naciye Büyükkılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi partilerden birçok temsilci katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 88 yaşında hayatını kaybeden yengesi Naciye Büyükkılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Büyükkılıç için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Naciye Büyükkılıç'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Büyükkılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın eşi olan Naciye Büyükkılıç (88), dün tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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