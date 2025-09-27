Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Güney Kore'de Kardeş Şehir Temaslarına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güney Kore'deki kardeş şehir Yongin'de çeşitli temaslarda bulundu ve kültürel işbirliklerinin önemini vurguladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kardeş şehri olan Yongin'in daveti üzerine Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile diğer yetkililerden oluşan heyet, Yongin Belediye Başkanı Lee Sang-il tarafından verilen yemeğe katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Yongin ile kardeş olan şehirlerin heyetlerine verilen yemekte konuşan Büyükkılıç, 20 yıldır kardeş şehir oldukları Yongin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Güçlü bir temeli olan dostluğun güçlendirilmesi için bir arada olduklarını dile getiren Büyükkılıç, "Bugünkü ilişkilerimiz hem kültür diplomasisi hem de yerel yönetimler arası tecrübe paylaşımı açısından değer taşımaktadır. Karşılıklı kültürel değişim, işbirliği ve dayanışma ruhu, iki şehir arasındaki dostluğumuzu her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu kardeşliği güçlendirmek adına birçok ortak projeye imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
